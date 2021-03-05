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Eskişehir ve 'ta eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir ve 'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 10:37 ABONE OL
Eskişehir ve Şırnak'ta eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasının deşifre edilerek eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi, irtibat, iltisak ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla örgütün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve propagandasını yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla kent merkezinin yanı sıra Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda eski HDP İl Başkanı E.T, eski yönetim kurulu üyeleri M.S.A. ve R.R. Eskişehir'de, D.A. da Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı.

Zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Eskişehir ve Şırnak'ta eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı
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