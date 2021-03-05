FETÖ’cü Enes Kanter FETÖ’nün propaganda bakanı gibi çalışıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, NBA oyuncusu olmanın verdiği avantajı ABD ve dünyada kullanmayı sürdürüyor. Türkiye'de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatılan ve hakkında kırmızı bülten talebi bulunan FETÖ'cü Enes Kanter, çeşitli platformları kullanarak FETÖ'nün propagandasını yapmakla kalmıyor, Türkiye'yi her konuda karalama görevini üstleniyor.

ABD'DE KANTER, 'DEMOKRAT İMAJI' ÇİZME PEŞİNDE!

Dünyadaki kimi ülkelerin gazetelerine demeçler vererek 'demokrat imajı' veren Kanter, ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesi sonrasında yaşanan sokak hareketlerinde de başroldeydi. Kanter, protestocuların arasına katılarak 'demokrat imajı' çizmiş, sokak olaylarına destek verirken "Siyah hayat önemlidir" sloganı atarak bir de konuşma yapmıştı. Bir aktivist imajı çizen Kanter NBA'deki galibiyetlerini FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine adarken, önceki gün Portland Trailblazers'ın galibiyeti sonrasında bu galibiyetini Türkiye'de tutuklu yargılanan Ahmet Altan'a adaması dikkat çekti.

ABD'DEKİ "STOP ERDOĞAN" İLANINDAN ÜÇ AY ÖNCE KANTER, "ERDOĞAN DURDURULMALI" DEMİŞTİ

FETÖ, ABD'nin New York'taki Times Meydanı'nda ışıklı reklam panolarına "Erdoğan'ı durdurun" reklamı verince akla, FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan medyasına verdiği demeçte "Erdoğan durdurulmalı" açıklaması da geldi. Kanter, Yunan medyasına verdiği demecinde, "Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına, deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum. Türk hükümeti, yaz boyunca Akdeniz'de, Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarını araştırdı. Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırısına tanık olduk. Erdoğan durdurulmalı" demişti.

ENES KANTER ABD'Lİ SENATÖRLER TARAFINDAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Kanter'in terör örgütü FETÖ ile bağı olduğu halde ABD'de 'demokrat imajı' çizmesi ABD'deki kimi senatörleri de etkilediğini gösteriyor. Çünkü ABD'de 54 senatör birkaç hafta önce, ABD Başkanı Joe Biden'e bir mektup göndermiş, bu mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktuğu" belirtilmişti. Ayrıca mektupta Biden yönetimine, "Erdoğan ve hükümetine ülkede ve yurt dışında bulunan muhalefete yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgisinden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz" denilmişti.

Mektuptaki en ilginç detay ise FETÖ'cü Enes Kanter'den de mektupta söz edilmiş olmasıydı. Türkiye'nin FETÖ'nün darbe girişiminden sorumlu tuttuğu yurt dışındaki kimi isimleri susturmaya çalıştığından söz edilen mektupta susturulmak istenen kişilere örnek olarak NBA oyuncusu Enes Kanter gösterilmişti.



ABD'DE 181 ÜYENİN İMZALADIĞI MEKTUPTA TÜRKİYE'YE BASKI UYGULANMASI İSTENDİ

ABD'deki bu mektubun ardından birkaç gün önce ikinci bir mektup daha ortaya çıktı. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 181 üyesi tarafından kaleme alınarak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta Türkiye hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı uygulanması talebi yer alıyordu.