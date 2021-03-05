FETÖ’cü Enes Kanter FETÖ’nün propaganda bakanı gibi çalışıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, NBA oyuncusu olmanın verdiği avantajı ABD ve dünyada kullanmayı sürdürüyor. Türkiye'de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatılan ve hakkında kırmızı bülten talebi bulunan FETÖ'cü Enes Kanter, çeşitli platformları kullanarak FETÖ'nün propagandasını yapmakla kalmıyor, Türkiye'yi her konuda karalama görevini üstleniyor.
ABD'DE KANTER, 'DEMOKRAT İMAJI' ÇİZME PEŞİNDE!
Dünyadaki kimi ülkelerin gazetelerine demeçler vererek 'demokrat imajı' veren Kanter, ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesi sonrasında yaşanan sokak hareketlerinde de başroldeydi. Kanter, protestocuların arasına katılarak 'demokrat imajı' çizmiş, sokak olaylarına destek verirken "Siyah hayat önemlidir" sloganı atarak bir de konuşma yapmıştı. Bir aktivist imajı çizen Kanter NBA'deki galibiyetlerini FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine adarken, önceki gün Portland Trailblazers'ın galibiyeti sonrasında bu galibiyetini Türkiye'de tutuklu yargılanan Ahmet Altan'a adaması dikkat çekti.
ABD'DEKİ "STOP ERDOĞAN" İLANINDAN ÜÇ AY ÖNCE KANTER, "ERDOĞAN DURDURULMALI" DEMİŞTİ
FETÖ, ABD'nin New York'taki Times Meydanı'nda ışıklı reklam panolarına "Erdoğan'ı durdurun" reklamı verince akla, FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan medyasına verdiği demeçte "Erdoğan durdurulmalı" açıklaması da geldi. Kanter, Yunan medyasına verdiği demecinde, "Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına, deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum. Türk hükümeti, yaz boyunca Akdeniz'de, Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarını araştırdı. Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırısına tanık olduk. Erdoğan durdurulmalı" demişti.
ENES KANTER ABD'Lİ SENATÖRLER TARAFINDAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Kanter'in terör örgütü FETÖ ile bağı olduğu halde ABD'de 'demokrat imajı' çizmesi ABD'deki kimi senatörleri de etkilediğini gösteriyor. Çünkü ABD'de 54 senatör birkaç hafta önce, ABD Başkanı Joe Biden'e bir mektup göndermiş, bu mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktuğu" belirtilmişti. Ayrıca mektupta Biden yönetimine, "Erdoğan ve hükümetine ülkede ve yurt dışında bulunan muhalefete yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgisinden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz" denilmişti.
Mektuptaki en ilginç detay ise FETÖ'cü Enes Kanter'den de mektupta söz edilmiş olmasıydı. Türkiye'nin FETÖ'nün darbe girişiminden sorumlu tuttuğu yurt dışındaki kimi isimleri susturmaya çalıştığından söz edilen mektupta susturulmak istenen kişilere örnek olarak NBA oyuncusu Enes Kanter gösterilmişti.
ABD'DE 181 ÜYENİN İMZALADIĞI MEKTUPTA TÜRKİYE'YE BASKI UYGULANMASI İSTENDİ
ABD'deki bu mektubun ardından birkaç gün önce ikinci bir mektup daha ortaya çıktı. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 181 üyesi tarafından kaleme alınarak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta Türkiye hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı uygulanması talebi yer alıyordu.
Mektupta, şu ifadelere yer veriliyordu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidardaki yaklaşık yirmi yılını Türkiye'nin yargısını zayıflatmak, önemli askeri ve istihbarat pozisyonlarına siyasi müttefikler yerleştirmek, ifade özgürlüğü ve özgür basına baskı yapmak ve siyasi muhalifleri, gazetecileri ve azınlıkları haksız yere hapsetmek için kullandı. 2016 yılından bu yana 80.000'den fazla Türk vatandaşı hapse atıldı veya tutuklandı ve 1.500'den fazla sivil toplum örgütü siyasi muhalefeti bastırmak için kapatıldı. Şüpheli suçlardan tutuklananlar arasında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından istihdam edilen üç Türk personel de yer alıyor. Türkiye ile olan anlaşmalarınızda, derhal salıverilmeleri ve tüm suçlamaların reddedilmesi dâhil, davalarına öncelik vermenizi tavsiye ediyoruz."
VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN MEKTUBUN ARKASINDAN FETÖ ÇIKTI
Türkiye'yi hedef alan, karalayan ve yalan yanlış bilgilerin yer aldığı mektubun ardından FETÖ'nün çıktığı ise Enes Kanter'in Instagram hesabından yazdığı cümlelerle ortaya çıktı. Kanter, birkaç gün önce Instagram hesabından "Amerika kongresinde Türkiye'de yaşanan haksızlıkları, hukuksuzlukları, zulümleri, diktatörlüğü anlatan @secblinken'a ve @statedept'a göndereceğimiz 181 imzalı bir mektubumuz daha çıktı. Sadece hizmet hareketi değil, mağdur olan bütün kesimlerden bahsettik. Allah'a şükür" ifadelerini kullandı. Mektupta imzası bulunan kongre üyesi Seth Moulton'ın sosyal medya platformu olan Twitter hesabından, Kanter'e, "Arkadaşım" diyerek teşekkür etmesi dikkat çekmişti.
KANTER'İN FBI İLE İRTİBATI OLDUĞUNU KENDİSİ SÖYLEMİŞTİ
Her ortamda Türkiye'yi karalayan ve FETÖ propagandası yapan Kanter öldürülme tehlikesi olduğunu dile getirerek ABD'de kendisini mağdur olarak göstermeye de çalışıyor. Örneğin firari FETÖ mensubu Enes Kanter, geçen yıl İsrail'in Haaretz Gazetesi'ne açıklamalarda bulunmuş, tehdit edildiğini iddia ederek, ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etmişti. Ayrıca FBI tarafından korunduğunu da söylemişti.
PKK'YA YAPILAN OPERASYONU KÜRTLERE YAPILIYOR DİYE LANSE ETMİŞTİ
İsrail'in Haaretz Gazetesi'nde yayınlanan röportajında FETÖ'cü Enes Kanter, "Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor" demiş ve ayrıca terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya yapılan operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktarmıştı. FETÖ'nün propagandasını yaparken, Türkiye karşıtı her unsuru kullanan Kanter, NBA oyunculuğu kimliğine saklanarak ününü kullanmayı böylece sürdürmüştü.
KANTER İSRAİL İLE İRTİBATINI SIKI TUTUYOR
İsrail gazeteleri dışında bürokratlarla ilişkisi süren Kanter, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile bir araya da gelmiş, Gilad Erdan, Twitter'daki resmi hesabından "Erdoğan'ı eleştirdiği için ağır bedel ödeyen Kanter'le buluştum. Antisemitizmle mücadelede işbirliğini, Yahudi ve Müslümanlar için İsrail'de basketbol kampı kurmayı konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.
DAVİD ROCKEFELLER'IN TORUNU İLE SEVGİLİ
FETÖ elebaşının doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmeyen Enes Kanter'in dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden olduğu söylenen David Rockefeller ile bağı da ortaya çıkmıştı. Kanter, David Rockefeller'in torunu olduğu belirtilen Ariana Rockefeller ile samimi görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Kanter ile Rockefeller arasında bir ilişkinin olduğu da ileri sürülmüştü. FETÖ'nün adeta propaganda bakanı gibi çalışan Kanter, Ariana Rockefeller'in maklube yaptığını gösteren görüntüleri de sosyal medyaya yansımıştı.
FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKAN YUNANİSTAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞ, TÜRKİYE'Yİ KARALAMIŞTI
Geçen yıl Kanter yine haddini aşarak, Yunanistan medyasında geniş yer bulan açıklamalar yapmış, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru sondaj çalışmalarını hedef almış, Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkmıştı. Ayrıca Kanter, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına Yunanistan hükümetinin sahip çıkmasına değinerek teşekkür etmişti. Kanter, "Tüm Yunanlılara ve Yunan hükümetine mesajım büyük bir teşekkürdür. Ülkenizde işkence gören tüm Türk mültecileri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ülkemde şu anda konuşma ve ifade özgürlüğü yok. Demokratik değerlere ve insan haklarına saygı yoktur. Babam Türkiye'de öğretmendi, kovuldu ve hapsedildi. Kız kardeşim altı yıl tıp okudu ve iş bulamıyor. Küçük kardeşim basketbol oynuyor ve takım bulamıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Kısacası Enes Kanter, ABD'de ve dünyanın farklı basın yayın organlarında FETÖ propagandasını 'demokrat-aktivist imajı' vererek sürdürürken, Türkiye'yi yurt dışında karalama faaliyeti yapan FETÖ'cülerin başında yer almayı sürdürüyor.