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bölgesine balistik saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan Cerablus’a bağlı El Hamra köyü ve ’a bağlı Terhin köyüne balistik füze ile saldırısı düzenlendi.

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 5.3.2021 21:12 Son Güncelleme: 5.3.2021 21:40 ABONE OL
Fırat Kalkanı bölgesine balistik saldırı

Yerel Kaynaklar, saldırılarda akaryakıt depolarının ve mazot tankerlerinin hedef alındığını söyledi. El Bab'daki saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi, Cerablus El Hamra Köyü'ne düzenlenen saldırıda ise biri ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar Türkiye tarafından bölgeye inşa edilen Cerablus ve El Bab hastanelerine kaldırıldı. Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Karkamış sınır kapısından Suriye'ye girdi. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Fırat Kalkanı bölgesine balistik saldırı | Video

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Fırat Kalkanı bölgesine balistik saldırı
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