Yerel Kaynaklar, saldırılarda akaryakıt depolarının ve mazot tankerlerinin hedef alındığını söyledi. El Bab'daki saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi, Cerablus El Hamra Köyü'ne düzenlenen saldırıda ise biri ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar Türkiye tarafından bölgeye inşa edilen Cerablus ve El Bab hastanelerine kaldırıldı. Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Karkamış sınır kapısından Suriye'ye girdi. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Fırat Kalkanı bölgesine balistik saldırı | Video