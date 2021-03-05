İzmir’de çevre katliamı

İzmir'de Gaziemir Belediyesi tarafından Sarnıç Ormanları'nın yanındaki arazinin çöplüğe çevrilmesinin ardından bir çevre katliamının da Torbalı'da yaşandığı ortaya çıktı. Torbalı Belediyesi tarafından toplanan çöplerin Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir arazide depolandığı belirlendi. Torbalı Belediyesi doğanın ortasına bıraktığı çöplerle çevre katliamına neden olurken, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı.Gaziemir Belediyesi'nin uzun zamandır Sarnıç'taki ormanlık alanda molozları ve katı atıklarını depolamasının ardından başka bir skandal da Torbalı ilçesinde ortaya çıktı. Torbalı Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarının evsel atıkları Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir araziye döküp burada depoladıkları anlaşıldı. Torbalı Belediyesi'nin ilçeden topladığı çöpleri normal koşullarda Çiğli ilçesindeki 60 kilometre uzaklıktaki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne götürmesi gerekiyor. Ancak mazottan tasarruf etmek isteyen belediye ekipleri atıkları Yazıbaşı Mahallesi'ndeki arazide topluyor. Burada depolanan çöpler hem doğaya zarar veriyor hem de çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Etrafa yayılan metan gazı ve duman nedeniyle yakındaki bir çiftlikte bulunan 50 tavuk zehirlenerek telef oldu.Torbalı Belediyesi'nin yaklaşık 6 aydır aynı arazide çöpleri depoladığı anlaşılırken, ortaya çıkan metan gazı içten içe yanıp biriken çöp dağlarının üzerinden günlerdir dumanlar yükseliyor. Bölgede çiftçilik yapan İbrahim Türk (51), "Torbalı Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarını araziye çöp dökerken cep telefonu ile görüntüledik. Yaklaşık 6 aydır bu şekilde çöp döküyorlar. Tüm çabalarımıza rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi yaşanan bu duruma sessiz kalıyor" dedi.