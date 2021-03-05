Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim ve normalleşme açıklaması: Değişiklik olacak...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili Sakarya'da şu açıklamaları yaptı:

Sakarya'dayız. Okullarımızda incelemeler yapıyoruz. Görüşmeler ve bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Yapabileceğimiz neler var, bunları belirlemek ile meşgulüz. Okulum temiz belgelerinin gereğinin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Mavi renge doğru yönelen bir çaba olmasını istiyoruz. Çocuklarımız temassız oyun oynuyorlar. Elimizden geleni fazlası ile yapıyoruz. Bugünler zor günler. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin desteği ile bugünleri aşacağız.