Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim ve normalleşme açıklaması: Değişiklik olacak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da okul ziyaretlerini sürdürüyor. İncelemeler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk önemli mesajlar verdi. Bakan Selçuk, riskli illerde azalan bir ivme söz konusu olduğunda okulların durumunun da buna göre değişeceğini ve ek açılımlar olabileceğini ifade etti. Selçuk, yerinde yönetime dikkat çekti. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim ve normalleşme ile ilgili son dakika açıklamaları...
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili Sakarya'da şu açıklamaları yaptı:
Sakarya'dayız. Okullarımızda incelemeler yapıyoruz. Görüşmeler ve bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Yapabileceğimiz neler var, bunları belirlemek ile meşgulüz. Okulum temiz belgelerinin gereğinin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Mavi renge doğru yönelen bir çaba olmasını istiyoruz. Çocuklarımız temassız oyun oynuyorlar. Elimizden geleni fazlası ile yapıyoruz. Bugünler zor günler. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin desteği ile bugünleri aşacağız.
"ŞEHİTLERİMİZİN ACISINDAN İÇİMİZ BURUK"
"Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar." diyen Selçuk, "Sınıfların atmosferi çok farklılaşmış. Öğretmen ve öğrencilerimiz başka bir sevinci yaşıyorlar." dedi. "Şehitlerimizin olduğu günde yüreğimizde bir burukluk var." diyen Selçuk, şehitlere rahmet diledi.
RİSK DURUMU MAVİYE DÖNDÜKÇE BAŞKA ADIMLAR ATILABİLİR
Uzaktan eğitimdeki sınıfların okula dönüşü ile ilgili soruya da yanıt veren Selçuk, "Maviye döndükçe şehir bazlı yerinden yönetim bu gayeyi güdüyor. Kırmızıdan maviye döndükçe okulların durumunda bir değişiklik olacak. Bu bir yarışma. İyiliğe, sağlığa bir koşturma." ifadelerini kullandı.
Son dakika! Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması | Video