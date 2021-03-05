Salgında imkânlarımızı tüm insanlara sunduk

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan'dan devralırken Bakanlar Konseyi Başkanlığını da Türkmenistan'a devrettiklerini anlatan Erdoğan şunları söyledi:Küresel krize dönüşen Kovid-19 salgını bir tehdit haline geldi. Sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde büyük tahribata yol açtı. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi güçlü dayanışma ile kazanabiliriz. Dönem başkanlığımız süresince açıkladığımız önceliklerle teşkilatımızı güçlendirmeye odaklandık. Küresel salgının meydan okumasına rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkânlarımızı tüm insanların hizmetine sunduk. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşı çalışmasında büyük mesafe kaydettik.Ulaştırma alanında büyük yol kat ettik. Türkiye'nin öncülüğünde Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasında etkileşimi artıracak. İstanbul, Tahran, İslamabad yük trenlerinin yeniden başlaması için son aşamaya gelindi. Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin açılmasından memnuniyet duyuyoruz.Ticari faaliyetlerin artırılması için büyük potansiyele sahibiz. Ancak kuruluştan bu yana ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı bir gerçektir. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai sarf etmek üzereyiz. ECOTA'nın yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ecobank'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılması gerek.Tüm dünyada salgının en fazla hissedildiği sektörlerden biri turizm ve seyahat oldu. 2021'de turizmde kayıpların telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara başladık.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 vizyon belgesinin uygulanması çok mühim. Belgedeki proje ve programın finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonu kurulmasını destekliyoruz.Tüm üyelerimizi Kuzey KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmeye davet ediyorum.Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgalindeki topraklarını destansı bir zaferle azad kılmış, yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Teşkilat olarak Azerbaycan'la tam dayanışma içinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan'ın bölgesel istikrarın yanında olmasını ümit ediyoruz. Afganistan'da barışın tesisi noktasında tarihi bir döneme girilmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacak.