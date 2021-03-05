Şehadet acısının ne olduğunu bilirim!

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt beraberinde partililerle birlikte Niksar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gündeminde helikopter kazası ve şehit olan 11 kahraman asker vardı. Öncelikle bu konu hakkında konuşan Yusuf Beyazıt bir helikopter kazasında şehit verdiği yeğeni kahraman Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı hatırlatarak acısını ifade etti.Yusuf Beyazıt şöyle konuştu: Önceki gün helikopter kazasında şehit olan generalimiz Osman paşaya, subaylarımıza, bu vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ve yaralılarımızın da biran önce şifa bulmasını niyaz ediyorum, tüm milletimizin başı sağolsun. Rahmetli paşamızı yakinen tanıyordum o yüzden çok özel bir dostluğumuz vardı. Ülkesini, vatanını, milletini bayrağını çok seven yiğit bir paşaydı. Tümgeneral Aydoğan Aydın da 2017 yılındaki yine bir helikopter kazasında şehit olmuştu. Şehadet acısının ne olduğunu biliyorum. O nedenle bu konuda üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Kaldı ki Osman Paşa benim tanıdığım bildiğim bir paşaydı. Vatanına, milletine, bayrağına, devletine Cumhurbaşkanına bağlı bir paşamızdı." diyerek şehitlere bir kez daha rahmet diledi.İtalyan helikopterler ile ilgili kafasında bir soru işareti olduğunu paylaşan Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Şimdi bu İtalyan helikopterleri ile ilgili konuda bir soru işareti kafamda var, onunla ilgili ilk defa şunu söylüyorum bu konuyla ilgili bir çalışmayı önümüzdeki dönemlerde yapacağım ve değerlendireceğim" dedi.