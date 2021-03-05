Son dakika: Beyaz Saray açıkladı! Başkan Erdoğan ve Biden görüşecek

Son dakika haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Başkan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
"BİR NOKTADA GÖRÜŞECEKLER"
Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.