Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Beyaz Saray açıkladı! Başkan Erdoğan ve Biden görüşecek

: açıkladı! ve görüşecek

haberi: Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe 'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 22:45 Son Güncelleme: 5.3.2021 23:00 ABONE OL
Son dakika: Beyaz Saray açıkladı! Başkan Erdoğan ve Biden görüşecek

Son dakika haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Başkan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

"BİR NOKTADA GÖRÜŞECEKLER"

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beyaz Saray açıkladı! Başkan Erdoğan ve Biden görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA