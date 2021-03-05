Son dakika: Beyaz Saray açıkladı! Başkan Erdoğan ve Biden görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

"BİR NOKTADA GÖRÜŞECEKLER"

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.