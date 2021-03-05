SON DAKİKA: Bitlis helikopter kazası şehitlerine canlı yayında küfürler yağdırmıştı! Harekete geçildi...

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yonca.B'nin (24) bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çekti. Canlı yayındaki küfürler sonrası genç kadın hakkında çok sayıda kişi yetkililere çağrı yaptı.