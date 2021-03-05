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: Bitlis helikopter kazası şehitlerine canlı yayında küfürler yağdırmıştı! Harekete geçildi...

haberine göre; sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret eden genç kız gözaltına alındı. Giresun'da ikamet ettiği öğrenilen kadın Samsun'da yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 15:33 Son Güncelleme: 5.3.2021 15:44 ABONE OL
SON DAKİKA: Bitlis helikopter kazası şehitlerine canlı yayında küfürler yağdırmıştı! Harekete geçildi...

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker Türkiye'nin yüreğini dağladı. Milyonlar kara haber ile yasa bürünürken, Yonca B. isimli şahıs sosyal medya canlı yayınında şehitlere alenen küfür etti. Ekipler genç kız için harekete geçti. Yonca B. Samsun'da gözaltına alındı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yonca.B'nin (24) bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çekti. Canlı yayındaki küfürler sonrası genç kadın hakkında çok sayıda kişi yetkililere çağrı yaptı.

SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genç kadını gözaltına almak için harekete geçti. İkamet adresi Giresun olan kadının Samsun'da olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Yonca.B., Güvenlik Şube ekiplerine teslim edildi.

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SON DAKİKA: Bitlis helikopter kazası şehitlerine canlı yayında küfürler yağdırmıştı! Harekete geçildi...
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