Son dakika: MSB açıkladı! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
Giriş Tarihi: 5.3.2021 09:56Son Güncelleme: 5.3.2021 09:58ABONE OL
Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: MSB açıkladı! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi