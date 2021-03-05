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Son dakika: MSB açıkladı! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 09:56 Son Güncelleme: 5.3.2021 09:58 ABONE OL
Son dakika: MSB açıkladı! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.


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Son dakika: MSB açıkladı! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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