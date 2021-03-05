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'nda, tepkiler üzerine indirilen ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

'nin dünyaca ünlü New York'taki 'nda, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 19:47 ABONE OL
Times Meydanı'nda, tepkiler üzerine indirilen ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

Yayında özellikle, FETÖ mensuplarının indirilen reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile gösterildi.

Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi.

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından, Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

TASC ve Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

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Times Meydanı'nda, tepkiler üzerine indirilen ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı
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