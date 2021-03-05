Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun 10. yılı

ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun 10. yılı

ve (AB) ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile Türkiye’deki ve AB’deki sivil toplum kuruluşları, 10 yıldır bilgi ve tecrübe alışverişinde bulmalarının yanı sıra kalıcı diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında da bir araya geliyor.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 17:56 Son Güncelleme: 5.3.2021 17:56 ABONE OL
Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun 10. yılı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın 10. yılı, 9 Mart Salı günü çeşitli panel, söyleşi, sergi ve konser gibi çeşitli etkinlikleri içeren çevrim içi programla kutlanacak.

'Diyaloğun 10 Yılı' adlı etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Küresel Toplum Katılımı ve Dayanıklılık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Türkiye Delegasyonu Eski Başkanı Stefano Manservisi, TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan konuşmacı olarak katılacak.

Sivil Toplum Diyaloğu ile AB müktesebatıyla ilgili alanlarda Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen iş birliği ve ortaklıklar vasıtasıyla AB normları ve iyi uygulama örnekleri Türkiye'ye kazandırılıyor.Ortak çalışma kültürü ve iş birliğinin pekiştirildiği Sivil Toplum Diyaloğu hibe programı kapsamında, 2008'den bu yana 5 farklı dönemde ve değişik alanlarda yürütülen 400'e yakın projeye ve 650'nin üzerinde diyalog amaçlı ortaklığa yaklaşık 50 milyon avro kaynak sağlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun 10. yılı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA