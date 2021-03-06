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'dan Genel Sekreteri 'e teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Avrupa'yı koruyor" açıklamasında bulunan Genel Sekreteri Jens 'e sosyal medya hesabından teşekkür etti. paylaşımında, "NATO Genel Sekreteri'ne Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz." dedi.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 19:32 Son Güncelleme: 6.3.2021 19:33 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği ülkelerinin savunmada özerklik taleplerine sert tepki göstermiş ve Avrupa'yı AB üyesi olmayan Türkiye, ABD ve İngiltere'nin koruduğunu ifade etmişti.

NATO GENEL SEKRETERİ'NE TEŞEKKÜR

Bu açıklamaların ardından Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı geldi. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri'ne Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz." dedi.

"KÜRESEL BARIŞ VE GÜVENLİĞE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getireceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür
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