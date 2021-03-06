Bu feryat sizi boğacak

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van'ı da içine alarak dalga dalga büyürken, Van'da ikinci haftasına giren evlat nöbetinde HDP'lilerin provokasyonu yaşandı.Geçen hafta 8 aile ile başlayan Van'daki eylem, bu hafta 10 aileyle devam ederken, HDP binası önünde 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atıldı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de annelerin sesini 'Yaşasın HDP' sloganları atıp, tef ve zılgıt çalarak engellemeye çalıştı. Polis de bina önünde önlem aldı. Hainlerin provokasyonuna boyun eğmeyen aileler ise nöbetlerine kararlılıkla devam etti.Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Cumhuriyet Caddesi'nde 4 haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığına yürüdü. Şehit Gazi- Sen Konfederasyonu İl Başkanı Şirin Adıyaman da yürüyüşe katılarak ailelere destek verdi.Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan oturma eylemi ise 550. gününde devam etti.