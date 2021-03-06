CHP’li eski vekile şantaj yapanlardan 3’ü tutuklandı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Eski CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı. Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sancar'ın kaset şantajına maruz kaldığı ve partisi tarafından istifaya zorlandığı ortaya çıkmıştı.