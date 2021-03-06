Hakkari'de dinamik denetimler başladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari'de başlatılan Dinamik Denetim Modeli kapsamında Covid-19 denetimleri 7/24 saat devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Hakkari valisi ve belediye başkanı İdris Akbıyık, "Ülkemizde 81 il arasında en düşük vaka sayısına sahip olup mavi kategoride yer aldık" dedi.



Hakkari'nin mavi kategoriden çıkmaması için il emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler umuma açık yerlerde HES kodu uygulaması yaparak esnaf ve vatandaşların maske,mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Pandemi kurallarına uymayan işletmeler hakkında ise cezai işlemler yapıyoruz.Vali Akbıyık inşallah bu süreci en iyi şekilde yöneterek el birliğiyle üstesinden geleceklerini ifade etti.