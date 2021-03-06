Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu ana haberde; Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in Halk TV'nin haberini yalanladığı, Köken'in 'Bir tas çorba için üyelik pazarlığı yapan hiçbir belediye yoktur' dediğini, kanser hastası Güliz Meyveci'ye 2 yıl önce Eyüp Belediyesi'ne başvurduğunu, iki yıldır Güliz Mermerci'ye yardım edildiğine ilişkin sözleri yer aldı.

Söz konusu haberde; Eyüp Belediyesi'nin Güliz Meyveci'ye iki yıldır yemek yardımı yaptığı ve erzak yardımında bulunduğuna yönelik ifadeler yer aldı.

HALK TV; AĞUSTOS AYINDA İBB ALIŞVERİŞ KARTINI KESEN İBB'Yİ YİNE KORUDU

Halk TV; "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Güliz Meyveci'nin geçen yıl Ağustos ayında İBB alışveriş kartını kapattığına görmezden gelinmişti. Halk TV, yalan haberinin ardından yaptığı tekzip haberinde bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni koruması dikkat çekti.

Söz konusu haber; "Kanser hastası kadın için İBB harekete geçti" ifadeleri yer aldı. Haberde; "Haberimizin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Güliz Meyveci'ye irtibata geçti. Başvurunun yeniden inceleneceği belirtildi" iddia edildi.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, yalan haber yaptığını duyurdu

GÜLİZ MEYVECİ'DEN DENİZ KÖKEN'E TEŞEKKÜR

Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, kanser hastası Güliz Meyveci'nin yardımlarından dolayı Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ettiğine ilişkin yazışmaları yayınladı.

"OCAK, YATAK, BAZA VE GARDIROP GELDİ. ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN"

Deniz Köken'in; Güliz Meyveci'nin, "Ocak, yatak, baza ve gardırop geldi. Allah sizlerden razı olsun. İnşaallah yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklindeki sözlere, "Güle güle kullanın" dediği yer alıyor.

"DÜNKÜ HALK TV HABERİNDE NİYE 'İBB'DE YARDIM ETMİYOR' DENİLMEDİ?"

Burak Öztürk, Halk TV'de yeni yayınlanan haberi eleştirerek şunları söyledi:

"Madem İBB yardım etmiyordu, dünkü Halk TV haberinde niye 'İBB de yardım etmiyor' denilmedi? 'Yardımlar yetersiz' diyerek yardım aldığını kabul ediyor, e hani parti üyeliği iddiası? Kafalar karışık... Resmen bilmece gibi, varsa işin içinden çıkan söylesin"

"Güliz hanıma günde üç çeşit ve iki öğün sıcak yemek götürüyoruz, erzak ve eşya desteği de veriyoruz. Ocak, buzdolabı, koltuk takımı ve yatak gönderilmişti. Bir insan yardıma muhtaçsa siyasi görüşüne bakmak bizim işimiz değil. Kişi kendinden bilir işi."

"Daha ilginç bir ayrıntı ise Halk TV haberinden bir gün önce Güliz hanım yetkilileri arayıp artık sıcak yemek istemediğini, ihtiyacının kalmadığını söylüyor. Bu da Güliz hanımın eşya desteği için Deniz Köken'e teşekkürü..."

YARDIMI YAPAN EYÜP BELEDİYESİ, YARDIMI KESEN İBB!

Halk TV'de yayınlanan "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberin tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

AK Partili Eyüp Belediyesi'nin kanser hastası Güliz Meyveci'ye yardım ettiği, günde üç öğün sıcak yemek verdiği, erzak ve eşya yardımında bulunduğu bildirildi. Eyüp Belediyesi aşevinde hazırlanan yemeklerin sabah saat: 10.00'dan itibaren üç öğün şekilde Güliz Meyveci'nin evine bırakıldığı öğrenildi.

İBB GEÇEN YIL AĞUSTOS AYINDA İBB ALIŞVERİŞ KARTINI KAPATTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise Güliz Meyveci'nin geçen yıl Ağustos ayında İBB alışveriş kartını kapattığı öğrenildi.

MEYVECİ: İBB ALIŞVERİŞ KARTIM GEÇEN AĞUSTOS AYINDA KAPATILDI

Kanser hastası Güliz Meyveci; 3 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Ben göğüs ve lenf kanseriyim tedavim devam ediyor. Şu an kemoterapi alıyorum. Tekim, kimsem yok. Kiradayım artık gücüm kalmadı, maddi manevi bitmiş durumdayım. Ödeyemediğim kira borçlarım var. Ev sahibi ile mahkemeliğiz profilimde var. Gıda erzak temiz her türlü yardıma ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa; Güliz Meyveci'ye cevap verdi ve "Merhaba, İletişim numaranızı ve mail adresinizi özel mesaj üzerinden paylaşmanızı rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Güliz Meyveci, İBB'ye tepki göstererek, "Ben size o kadar çok yazdım ki 153 kayıt açtırdım gelen mesaj kriterlerim uygun değilmiş İBB alışveriş kartım geçen Ağustos ayında kapatıldı çok sağolun" ifadelerini kullandı.

EYÜP BELEDİYESİ BASIN DANIŞMANI'NDAN HALK TV MUHABİRİNE KAPAK

Halk TV'nin; "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberinde Eyüp Belediyesi hedef alındı.

Halk TV muhabiri Gül Gündüz'ün haberinde, "Güliz Meyveci 2019 yılında kanser olduğunu öğrendi. Hayatı altüst oldu. İşsiz kaldı, aç yattı. Son umut yardım için kapısını çaldığı AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nden de 'AKP'li ol, yardım ederiz' yanıtını aldı" iddiaları yer aldı.

"BU YAPTIĞINIZ ŞEYE İBB'Yİ NİYE EKLEMEDİNİZ MERAK ETTİM"

Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, haberi hazırlayan Halk TV muhabiri Gül Gündüz'e cevap verdi ve kanser hastası Güliz Meyveci'nin "Ben size o kadar çok yazdım ki 153 kayıt açtırdım gelen mesaj kriterlerim uygun değilmiş İBB alışveriş kartım geçen Ağustos ayında kapatıldı çok sağolun" şeklindeki paylaşımını etiketleyerek, şunları söyledi:

"Merhabalar Gül Gündüz hanım. Yaptığınız şeyi izledim, haber demiyorum çünkü buna haber denmez. Bu yaptığınız şeye İBB'yi niye eklemediniz merak ettim. Özel bir nedeni var mı? Oysa iki gün önce yazmış hanımefendi İBB ile ilgili yorumunu... Rahatsız ediyorum."

"OLMAYANI OLMUŞ GİBİ YAPMAK DA ZOR İŞ"

"Gül Gündüz hanımefendi fakat siz yorulmayın diye linki de vereyim, belki işinize yarar. Sonuçta vaktiniz değerli, her dakika yeni bir 'şey' için kafa yoruyorsunuz. Olmayanı olmuş gibi yapmak da zor iş, kolay gelsin."

KÖKEN: "BİZİ BİLEN BİLİR, BİLMEYEN DE KENDİSİ GİBİ BİLİR..."

Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken de, Halk TV'nin yalan haberini etiketleyerek, "Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir..." ifadelerini kullandı. Eyüp Belediyesi'nin Halk TV'nin gerçek dışı haberi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.