İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan esnafa uyarı: HES koduna dikkat edelim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs denetimlerine dikkat edilmesini tekrar başa dönülmemesi için yüzde 50 kapasiteyi aşmadan HES koduna dikkat edilmesini istedi. Yerlikaya önmlere hassasiyet gösterilmesini isteyerek denetimlere aralıksız devam edileceğini açıkladı.





Kontrollü normalleşme içerisinde dinamik denetim gerçekleştiren İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya esnafa uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya koronavirüs vakalarında tekrar başa dönülmemesi için özellikle esnafın yüzde 50'ye dikkat etmesi ve HES kodu uygulamasına uyması gerektiğini söyledi.

Yerlikaya, "İstanbul'un mavişe dönüşmesi için esnafıyla memuruyla tüm sektördeki insanlarla tedbirlere dikkat etmesi gerekiyor. İstanbul'un turuncu reknkten kırmızıya dönmemesi için maske , mesafe ve hijyene dikat edilmeli yüzde 50 kapasiteye ve HES kodu uygulamasına esnafımızın çok dikkat etmesi gerekir. Değerli Esnaflarımız, Tekrar başa dönmemek için; HES kodunu görmeden, %50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek İstanbul maviye dönene kadar önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz" dedi.