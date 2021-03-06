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: 'da öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! O zanlı hakkında flaş gelişme

haberi: 'da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, yalnız yaşadığı evde komşusu tarafından boğularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç'nin (23) yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye sarsan olayla ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.3.2021 23:03 Son Güncelleme: 6.3.2021 23:39 ABONE OL
Son dakika: Aydın'da öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! O zanlı hakkında flaş gelişme

Son dakika haberleri... Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı.

Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi.

ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı. A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ç., sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Son dakika haberi: Aydın'da korkunç olay! 92 yaşındaki Hanım nine öldürüldü!
Son dakika: Aydın'daki cinayette korkunç ayrıntı! Öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuş!

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Son dakika: Aydın'da öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! O zanlı hakkında flaş gelişme
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