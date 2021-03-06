Son dakika: Aydın'da öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! O zanlı hakkında flaş gelişme

İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı. A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ç., sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.