Son dakika: Sahibinden 3 bin yıllık antik kent! 35 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı

Athena Tapınağı başta olmak üzere, karakol binası, sur duvarları, nekropol ve yerleşim yerlerine ait tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu 3 bin yıllık Pedasa Antik Kentinde 13 yıldır aralıklarla kazı çalışmaları yapılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde, öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan 20 kişilik ekiple geçen yıl da bölgede kazı yapılmıştı.