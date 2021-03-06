Son dakika: Türkiye'nin 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberi... 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

6 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı, 6 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi. Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 214 testte 11 bin 302 vaka, 698 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 711 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960, toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, toplam vefat sayısı 28 bin 901, toplam ağır hasta sayısı 1232, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 608 bin 848 oldu.