CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken 'Pervin Buldan' paylaşımı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve PKK'ya desteğini esirgemeyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kutladı.

Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.

AK PARTİ'Lİ OSMAN NURİ KABAKTEPE'DEN ÇOK SERT YANIT

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal Pervin Buldan paylaşımına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den çok sert yanıt geldi.

Kabaktepe, ''Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içim buruk bir şekilde kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ'TAN TEPKİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan da Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına sert tepki geldi.

Aktaş, ''Eli kanlı terör örgütüne destek verenlerin, YPG'ye sırtını yaslayanların, Yasin Börü ve Eren Bülbül'ü katledenlerin, Diyarbakır annelerine sağır kalanların, 13 yiğidimizi mağarada şehit edenlere tek cümle edemeyenlerin #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olmasın...'' dedi.

HDP'Lİ PERVİN BULDAN'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

PKK destekçisi HDP'li Pervin Buldan, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına, ''Teşekkürler Sn. Başkan'' cevabını verdi.