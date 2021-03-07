Dosta güven, düşmana korku

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruç Reis'e helikopterle inmelerinin ardından başladı. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruç Reis'e inen Akar ve komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekât Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı. Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruç Reis'e gelmesiyle Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlamış oldu. TSK komuta kademesi, gemi ve helikoptere asker selamı verdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikatta görev alan gemilere video konferans yöntemiyle bağlanarak personele hitap etti. Mısır'ın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye'nin daha önce ilan ettiği sınırlara saygılı olarak yapmasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır ile bizim tarihsel, kültürel birçok ortak değerimiz var. Bunların aktive olmasıyla önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi.