Kadına şiddet uygulayan kişilere takılan elektronik kelepçe, bu merkezden takip ediliyor





'KADES UYGULAMASI 1,5 MİLYON KADIN TARAFINDAN İNDİRİLDİ'

Burada açıklamada bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla 2018'de kullanıma alınan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) bugün itibariyle yaklaşık 1 milyon 500 bin kadın tarafından indirildiğini bildirdi. Tuncer, bugüne kadar KADES ile yaklaşık 92 bin ihbar alındığını ve bu ihbarlara ulaşma süresinin 3-5 dakika olduğunu söyledi. Tuncer, "2019'da 336 kadın öldürülürken bu oran 2020 yılında yüzde 21 oranında düşerek 267 olmuştur. Bir canın bile bizim için çok önemli olduğu bu ortamda kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında her türlü iş ve işlemler İçişleri Bakanlığımızca en üst seviyede gayret gösterilerek yapılmıştır" dedi.





'EN FAZLA ŞİKAYET 'KASTEN YARALAMA'

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, 2020'den itibaren aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için birim ve kısım amirlikleri sayısının artırıldığını bu artışla şiddet mağduru kadınlara daha kolay ulaşıldığını belirtti. 2019 yılına kıyasla erişebilirliğin artmasıyla müracaat sayısında yüzde 29'luk bir artış olduğunu belirten Özdemir, en fazla şikayete konu olan şiddet türünün yüzde 43.8'le 'kasten yaralama' olduğunu bunu yüzde 30.9'la 'tehdit', yüzde 10.1 ile 'hakaret'in takip ettiğini belirtti. Özdemir, "Kadınların yüzde 40'ının eşi tarafından, yüzde 22'sinin duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından, yüzde 16'sının aile bireylerinden biri tarafından uyguladığı şiddet neticesinde hayatını kaybetti" diye konuştu. Özdemir, elektronik kelepçe ile şuan 79 kişinin aktif izlendiğini bildirdi.