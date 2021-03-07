Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri O kahramanlar Haftanin’i PKK’ya dar etti

O kahramanlar Haftanin’i PKK’ya dar etti

’teki helikopter kazasının şehitlerinden pilot yüzbaşılar Gökhan Uysal ve Tayfun Kureyş önceki gün Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı. İki kahramanın Pençe Kaplan-3 operasyonunda üstün başarı elde ettiği öğrenildi. Uysal ve Kureyş, canları pahasına helikopterle bölgeye inerek yaralı silah arkadaşlarını çatışma bölgesinden kurtardı

Fatma GÖKSU
Giriş Tarihi: 7.3.2021 ABONE OL
O kahramanlar Haftanin’i PKK’ya dar etti
Bitlis Tatvan'daki elim helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimizden pilot yüzbaşılar Gökhan Uysal ve Tayfun Kureyş'in geçtiğimiz ağustosta Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kaplan-3 Operasyonu'nda Haftanin'i teröristlere dar ettiği ortaya çıktı. Haftanin'de örgütün 30 yıllık hakimiyetini son erdiren 5 terör kampının yerle bir edildiği birçok teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda üstün başarı gösteren Uysal ve Kureyş'in 8 Ağustos'ta da operasyonlar sırasında yaralanan silah arkadaşlarını bölgeden almak için inilmesi imkansız denilen yere helikopterle inerek askerlerimizi kurtardıkları öğrenildi.


Gökhan Uysal

BİZ KAHRAMANLIKLARINI HİÇ BİLMİYORDUK
Şehit pilot Uysal'ın SABAH'a konuşan acılı babası Yaşar Uysal "Ben de jandarma emeklisiyim ama şehitlik evladıma nasip oldu. Tek evladımdı. Küçüklükten beri hayali asker olmaktı. İki oğlunu bize emanet etti. Şehit olduktan sonra arkadaşları kahramanlık hikâyelerini anlattılar biz hiçbirini bilmiyorduk. Acımız çok büyük ama vatanımız sağolsun" dedi.


Tayfun Kureyş
ARKADAŞINA GÖNDER
O kahramanlar Haftanin’i PKK’ya dar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA