O kahramanlar Haftanin’i PKK’ya dar etti

Bitlis Tatvan'daki elim helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimizden pilot yüzbaşılar Gökhan Uysal ve Tayfun Kureyş'in geçtiğimiz ağustosta Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kaplan-3 Operasyonu'nda Haftanin'i teröristlere dar ettiği ortaya çıktı. Haftanin'de örgütün 30 yıllık hakimiyetini son erdiren 5 terör kampının yerle bir edildiği birçok teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda üstün başarı gösteren Uysal ve Kureyş'in 8 Ağustos'ta da operasyonlar sırasında yaralanan silah arkadaşlarını bölgeden almak için inilmesi imkansız denilen yere helikopterle inerek askerlerimizi kurtardıkları öğrenildi.Gökhan UysalŞehit pilot Uysal'ın SABAH'a konuşan acılı babası Yaşar Uysal "Ben de jandarma emeklisiyim ama şehitlik evladıma nasip oldu. Tek evladımdı. Küçüklükten beri hayali asker olmaktı. İki oğlunu bize emanet etti. Şehit olduktan sonra arkadaşları kahramanlık hikâyelerini anlattılar biz hiçbirini bilmiyorduk. Acımız çok büyük ama vatanımız sağolsun" dedi.Tayfun Kureyş