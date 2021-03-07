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Sokaklar doldu taştı

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 7.3.2021 ABONE OL
Sokaklar doldu taştı
Kısıtlamasız ilk hafta sonu İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da yoğunluktan Rumelihisarı da nasibini aldı. Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal'de de insan yoğunluğu dikkat çekti. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
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Sokaklar doldu taştı
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