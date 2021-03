Başkan Büyükakın: Şehrimizi ilmek ilmek dokuyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra merkez olmak üzere Kefken'de ki esnafları ziyaret ederek bereketli işler diledi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde, bölgede ki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, "Kandıra ilçemiz için hizmet üretmeye, bölgeye dönük özel projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Allah'ın ve milletimizin rızasını almak için çalışıyoruz. Bu anlayışımızdan asla geri durmadan, kesintisiz bir şekilde gerek yatırımlarımızı gerekse çok önem verdiğimiz gönül belediyeciliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

"BÖLGESEL GÜÇ VE DÜNYADA DA SÖZ SAHİBİ OLMASINI SAĞLADI"

Pandemi döneminde kaynak ayırdıkları esnaf destek paketleri için teşekkür eden Kandıralı esnaflara, "Dünyayı saran ve başına bela olan bu COVİD-19 salgını nedeniyle esnaflarımızın zor zamanlarında her daim yanında olduk" diyen Başkan Büyükakın,"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi süreci çok iyi yönetilirken bunun yanında aşılama çalışmaları da çok iyi gidiyor" diyerek şunları söyledi: "Aziz milletimizin ülkeyi yönetmesi için emanet ettiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm gücüyle dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin bölgesel güç ve dünyada da söz sahibi olmasını sağladı. Sağlık alanında yapılan stratejik yatırımların ne kadar önemli olduğu bu dönemde bir kez daha öne çıktı. Şunu da söylemek isterim ki üreten ve yatırım yapan bir ülke olarak yeni yüzyıl Türkiye'nindir. Kim ne derse desin, isterlerse bin bir çeşit oyun kurmak için farklı girişimlerde bulunsunlar, aziz milletimizle birlikte Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, yoluna ve hedeflerine kararlı bir şekilde devam edecektir."

"ÇÜNKÜ BİZ VATANDAŞLARIMIZLA BİR VE BERABERİZ"

Kocaeli'nde gerek esnaflara gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlara dönük her türlü destek adımlarını attıklarını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Tüm halkımızla omuz omuza vererek ülkemizi ve şehrimizi hedeflerine ulaştıracağız. Bizim ve milletimizin hayalleri var. Buna da kavuşacak gücümüz var. Çünkü biz vatandaşlarımızla bir ve beraberiz. Bütünleşerek hareket ederek kentimize dair çok güzel hizmetleri bir bir yapıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlamında örnek çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ederken, tarımdan hayvancılığa, gençlikten spora, altyapıdan üstyapıya, her alanda şehrimizi ilmek ilmek dokuyoruz. Bu gayretimizden bir an dahi durmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.