Çocuk gelindi, muhtar hanım oldu 8 yılda 80 kızın hayatına dokundu

Diyarbakır Bağlar'daki Muradiye mahallesinin kadın muhtarı Dilek Demir (49) hemcinslerine ilham veren azim öyküsünü SABAH'a anlattı:Ortaokula gidiyordum. 14 yaşımda, 27 yaşındaki bir kişiyle zorla evlendirildim. 15 yaşında anne oldum ve onunla birlikte büyüdüm. Oğlum ateşlendi, ateşini düşüremedim menenjit oldu, kulakları duyma yetisini kaybetti. Oğlum işitme engelli ve şimdi 32 yaşında. Eşimle 20 yıl evli kaldım. Akla gelebilecek her türlü zulmü yaptı bize. Şiddetin her türlüsünü yaşadım. İlk şiddeti oğlum kucağımda, kızım karnımdayken görmüştüm. Aileme söyledim. Babam 'Sakın ha boşanıp gelme gelirsen kapıdan gelen ilk adama veririm, seni besleyemem' dedi. Babam sağken eşimden ayrıldım. Babam seni evlatlıktan ret ederim dedi. Ayrıldım babam bir yıl sonra öldü. Baktı ki ayaklarımın üzerinde durabiliyorum o da bana destek vermeye başladı. Devletim sayesinde geçiniyordum. Eşimden ayrı olduğum için sosyal hizmetler maaş veriyordu. Onunla çocuklarımı okuttum. Devletim sayesinde kimseye muhtaç olmadım.Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın muhtarıyım. Muhtarlığın kapısına çelik dolap taktırdım. Zorla evlendirilmek isteyen kızlar, okumakta zorluk çeken kızlar, ailesi tarafından okuldan alınma baskısı altındaki kızlar, evde cinsel tacize uğrayan, ailesi ya da başkaları tarafından sömürülenler kimseyle konuşamazlar, kâğıda yazıp rahatlıkla o kutuya atarlar. Ben de el altından gerekli mercilerle paylaşırım, o duruma engel olurum. 8 yılda bu şekilde 80 kişiye ulaştım. Diyarbakır annelerine destek veriyorum. Gençlerimizi terörden konuşa konuşa caydırıyorum. Kadınlar hiçbir zaman boyun eğmemeli, hiç kimseye kendini ezdirmemeli.