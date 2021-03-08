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Çocuk gelindi, muhtar hanım oldu 8 yılda 80 kızın hayatına dokundu

Bugün . Şiddete, çifte standarta maruz bırakılmalarına rağmen hala dimdik ayakta duran, yaşama tutunan güçlü kadınların günü bugün.. , 14 yaşında zorla evlendirildi, 15'inde anne oldu. Yıllarca eşinden şiddet gördü. Boşandı, devletin desteğiyle ayakta kaldı 'ın ilk kadın muhtarı seçilen, 8 yılda kendisi gibi şiddet gören ya da tacize maruz kalan 80 kıza el veren Demir'in kadınlara mesajı: Asla boyun eğmeyin. Kendinizi ezdirmeyin

Fatma GÖKSU
Giriş Tarihi: 8.3.2021 ABONE OL
Çocuk gelindi, muhtar hanım oldu 8 yılda 80 kızın hayatına dokundu
Diyarbakır Bağlar'daki Muradiye mahallesinin kadın muhtarı Dilek Demir (49) hemcinslerine ilham veren azim öyküsünü SABAH'a anlattı:
Ortaokula gidiyordum. 14 yaşımda, 27 yaşındaki bir kişiyle zorla evlendirildim. 15 yaşında anne oldum ve onunla birlikte büyüdüm. Oğlum ateşlendi, ateşini düşüremedim menenjit oldu, kulakları duyma yetisini kaybetti. Oğlum işitme engelli ve şimdi 32 yaşında. Eşimle 20 yıl evli kaldım. Akla gelebilecek her türlü zulmü yaptı bize. Şiddetin her türlüsünü yaşadım. İlk şiddeti oğlum kucağımda, kızım karnımdayken görmüştüm. Aileme söyledim. Babam 'Sakın ha boşanıp gelme gelirsen kapıdan gelen ilk adama veririm, seni besleyemem' dedi. Babam sağken eşimden ayrıldım. Babam seni evlatlıktan ret ederim dedi. Ayrıldım babam bir yıl sonra öldü. Baktı ki ayaklarımın üzerinde durabiliyorum o da bana destek vermeye başladı. Devletim sayesinde geçiniyordum. Eşimden ayrı olduğum için sosyal hizmetler maaş veriyordu. Onunla çocuklarımı okuttum. Devletim sayesinde kimseye muhtaç olmadım.

'TERÖRDEN CAYDIRIYORUM'
Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın muhtarıyım. Muhtarlığın kapısına çelik dolap taktırdım. Zorla evlendirilmek isteyen kızlar, okumakta zorluk çeken kızlar, ailesi tarafından okuldan alınma baskısı altındaki kızlar, evde cinsel tacize uğrayan, ailesi ya da başkaları tarafından sömürülenler kimseyle konuşamazlar, kâğıda yazıp rahatlıkla o kutuya atarlar. Ben de el altından gerekli mercilerle paylaşırım, o duruma engel olurum. 8 yılda bu şekilde 80 kişiye ulaştım. Diyarbakır annelerine destek veriyorum. Gençlerimizi terörden konuşa konuşa caydırıyorum. Kadınlar hiçbir zaman boyun eğmemeli, hiç kimseye kendini ezdirmemeli.

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Çocuk gelindi, muhtar hanım oldu 8 yılda 80 kızın hayatına dokundu
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