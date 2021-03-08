Fransa'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 360 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

5 BİN 327 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı günlük tabloyu paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 5 bin 327 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 909 bin 560'a ulaştığı bildirildi.

SON 24 SAATTE 360 CAN KAYBI YAŞANDI

Son 24 saatte 360 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 88 bin 959'a yükseldiği aktarıldı.

9 BİN 250 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ülke genelinde 2 bin 65'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 520 kişi hastanelerde tedavi görüyor.