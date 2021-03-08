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Kumpasta şüpheli sayısı 63’e çıktı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 8.3.2021 ABONE OL
ESKİ Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için 2010'da kumpas kuran FETÖ'cü hakim ve savcıların yanı sıra kumpasın emniyet ayağına ilişkin de soruşturma yürütülüyor. Devam eden soruşturmada 63 polis şüpheli olarak yer alıyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin Ankara özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlamıştı.
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Kumpasta şüpheli sayısı 63’e çıktı
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