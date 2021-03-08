‘MHP ambleminin istismarına asla göz yumulmayacaktır’

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunan ve boğarak öldüren katil zanlısı Aytu Çetin'in bileğindeki üç hilal dövmesi ile ilgili olarak "MHP, ambleminin adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada kameralara yansıyan, bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu, bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da "Katilin Milliyetçi Hareket Partisi Sultanhisar ilçe teşkilatımızla ve Ülkü Ocaklarımız ile hiçbir bağı yoktur, olamaz" açıklamasında bulundu.Öte yandan İçişleri Bakanlığı katil zanlısının, adliyeye sevki sırasında elindeki dövmenin görülmesinde bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için 2 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. ANKARA