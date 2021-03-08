Midyat'ta 5 Dilde 'Erdoğan' Sevgisi

ABD'nin New York Kentinde "Stop Erdogan" yazılı skandal ilana Midyat Belediyesi şehir Merkezinde bulanan Led'de 5 dilde hazırlanan 'Erdoğan'ı seviyorum' yazısı ile tepki verdi.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmış, söz konusu ilana Türkiye çok büyük tepki gösterirken sosyal medyada 'LoveErdoğan' etiketiyle binlerce destek mesajı gelirken bir tepki de Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den geldi. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından skandal "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Türkçe, Arapça, Kürtçe, İngilizce ve Süryanice alfabelerinde 'Erdoğan'ı Seviyoruz' mesajı paylaştı. 5 dilde hazırlanan "Erdoğan'ı seviyorum" mesajı ayrıca Estel ve Midyat'taki dijital reklam panosuna da yansıtıldı.