Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 7 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Dünya genelinde ortaya çıkması sonrasında 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakası tespit edilen salgınla ilgili "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel haberler geliyor. Salgın başından bu yana Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulmaya devam ederken, en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 7 Mart korona tablosu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika olarak paylaştığı vaka oranı en çok artan - azalan iller grafiği ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;
İşte son 3 günün korona tabloları ile salgının seyri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter Hesabı üzerinden paylaşılan grafiklere göre ülkemizde önceki haftaya göre 100 bin kişi bazında vaka sayısı en çok artan iller;
olarak açıklanırken...
koronavirüs vaka sayısı en çok azalan iller ise;
olarak belirlendi.
Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmaları sonucunda 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritası paylaşıldı.
Buna göre 100 bin kişide haftalık vaka sayıları;
olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre risk durumu haritası ve renk kodlarına şöyle;
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (MAVİ): Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (SARI): Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (TURUNCU): Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (KIRMIZI): Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)