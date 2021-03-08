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Son dakika: Ordudaki en kritik isim! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu... Türk asıllı subaydan acı haber

silahlı kuvvetlerinin en seçkin askerleri arasında gösterilen ve ordudaki kutup soğuğu ve kutup karanlığında verilen her türlü komando eğitimini başarıyla tamamlayarak Komutanlığı’na komutan olarak terfi eden 3 aydır aranıyordu. İsveç Ordusu’nda kritik bir göreve de sahip olan Arda’nın bulunması için tüm ülke seferber olmuş durumdaydı. Gelen son dakika haberine göre; İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Arda'nın cesedinin bulunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 8.3.2021 19:54 Son Güncelleme: 8.3.2021 20:03 ABONE OL
Son dakika: Ordudaki en kritik isim! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu... Türk asıllı subaydan acı haber

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, yaptığı açıklamada, 10 gün önce Stockholm'ün güneyinde Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan cesedin otopsi sonucu İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde deniz komando subayı olarak görev yapan Deniz Arda'ya ait olduğunun belirlendiğini bildirdi. Skagerlind, "Ailesine haber verildi. İlk incelemelerde suç unsuru yok." dedi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, bir doğa yürüyüşçüsü, 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir ceset görmüş ve polise ihbarda bulunmuş.

İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı | Video

Arda, kaybolmadan önce arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini paylaşmıştı.

İsveç silahlı kuvvetlerinde her türlü komando eğitimini başarıyla tamamlayarak Deniz Komando Okulu Komutanlığına subay olarak terfi eden Deniz Arda,18 Kasım 2020'de kaybolmuştu.

Arda'nın, Stockholm'de Liljeholmen bölgesinde bir marketten alışveriş yaptığı sırada görüntüleri mobese kameralarına yansımış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Son dakika haberi: İsveç kaybolan Subay Deniz Arda için seferber oldu! Binlerce İsveçli...

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Son dakika: Ordudaki en kritik isim! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu... Türk asıllı subaydan acı haber
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