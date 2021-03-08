Son dakika: Ordudaki en kritik isim! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu... Türk asıllı subaydan acı haber

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, bir doğa yürüyüşçüsü, 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir ceset görmüş ve polise ihbarda bulunmuş.

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