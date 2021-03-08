Türkiye’yi ayağa kaldıran o cani tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan İbrahim Zarap (27) ile eşi Emriye M., (24) 3 yıl önce boşandı. İbrahim Zarap, önceki gece saat 21.00 sıralarında kendisinde bulunan 5 yaşındaki kızını teslim etmek için eski eşiyle buluştu. Zarap, bu sırada aralarında çıkan tartışmada ise eski eşine tekme tokat saldırdı. Kızının "Anne" çığlıklarıyla engelleme çalışmalarına aldırmayan Zarap, yere düşürdüğü eski eşini defalarca tekmeleyerek başını zemine çarptı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olaya balkonlarından tepki gösteren diğer vatandaşlar aşağıya inerek, İbrahim Zarap'a meydan dayağı attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, dayaktan bayılan Emriye M.'yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan ve ifadesinde, Eşim, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim" gibi şeyler söyleyince gözüm döndü. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" diyen Zarap, tutuklandı. Kafa travması geçiren ve yüz kemiklerinde hasar oluşan Emriye M. tedavi altına alındı.
'ORADA DÖVÜLEN ABLAM'
Emriye M.'nin babası İsmail M., "En ağır cezayı almasını istiyorum" derken, videoyu, "Küçücük bir çocuğun önünde öldüresiye dövülen benim ablam" diyerek paylaşan kız kardeşi Rümeysa M. ise "Daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı ama ceza almadı. Uzaklaştırması da bitti. Öyle ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin" dedi.
'CEZAEVİNDEN HİÇ ÇIKMASIN'
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Emriye M., "Daha önce de şikayetçi olmuştum. Yine şikayetçiyim. Cezaevinden asla dışarı çıkmasını istemiyorum, hep tutuklu kalsın" dedi.
'PSİKOLOJİK DESTEK VERECEĞİZ'
SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, mağdurenin anne ve babası ile küçük kızının yaşadığı evi ziyaret etti. Dağlı " Hastanede ziyaret ettğimiz mağdur hanımefendinin durumu iyi. Müşahede amaçlı birkaç gün daha hastanede kalacağı söylendi. Kendisiyle konuştuk. Çocuğumuz 5 yaşındaki çocuk böyle bir travmaya maruz kaldı. Psikolojik destek ekipleri ile birlikte bundan sonra çocuğumuzun yanındayız. İnşallah annesi de birkaç gün sonra iyileşir ve evine yerleştiririz." dedi.
'VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAK'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Bu caniye
zalimliğinin hesabı
sonuna kadar sorulmalıdır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Failin en ağır
cezayı alması için
davaya müdahil olacağız.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Hukuk gereğini yapacak,
failin yaptığı yanına
kar kalmayacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Kadına şiddeti
gündelik yaşamın
her alanında mahkum
etmeliyiz. Süreci her
aşamada takip edeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Bu vahşetin
hesabı en ağır şekilde sorulacak.
Ey kadını aciz gören sefil zihniyet.
Kadının anneliğinde kainatın
sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu
vardır.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
Aile içi şiddete tanık
olan bir çocuğun gözlerinden
kendini görebilen
bir baba bir daha iflah olur
mu bilinmez. Kınıyor ve utanç
duyuyorum.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Devlet
bu vahşete asla
müsamaha
göstermeyecek.
KENDİ DE İNANAMAMIŞ!
Zarap ilk ifadesinde "Çocuğumu göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözüm döndü. Görüntüleri izleyince kendim de inanamadım. Alkolün etkisindeydim. Çok pişmanım" dedi.