Türkiye’yi ayağa kaldıran o cani tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan İbrahim Zarap (27) ile eşi Emriye M., (24) 3 yıl önce boşandı. İbrahim Zarap, önceki gece saat 21.00 sıralarında kendisinde bulunan 5 yaşındaki kızını teslim etmek için eski eşiyle buluştu. Zarap, bu sırada aralarında çıkan tartışmada ise eski eşine tekme tokat saldırdı. Kızının "Anne" çığlıklarıyla engelleme çalışmalarına aldırmayan Zarap, yere düşürdüğü eski eşini defalarca tekmeleyerek başını zemine çarptı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olaya balkonlarından tepki gösteren diğer vatandaşlar aşağıya inerek, İbrahim Zarap'a meydan dayağı attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, dayaktan bayılan Emriye M.'yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan ve ifadesinde, Eşim, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim" gibi şeyler söyleyince gözüm döndü. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" diyen Zarap, tutuklandı. Kafa travması geçiren ve yüz kemiklerinde hasar oluşan Emriye M. tedavi altına alındı.Emriye M.'nin babası İsmail M., "En ağır cezayı almasını istiyorum" derken, videoyu, "Küçücük bir çocuğun önünde öldüresiye dövülen benim ablam" diyerek paylaşan kız kardeşi Rümeysa M. ise "Daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı ama ceza almadı. Uzaklaştırması da bitti. Öyle ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin" dedi.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Emriye M., "Daha önce de şikayetçi olmuştum. Yine şikayetçiyim. Cezaevinden asla dışarı çıkmasını istemiyorum, hep tutuklu kalsın" dedi.SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, mağdurenin anne ve babası ile küçük kızının yaşadığı evi ziyaret etti. Dağlı " Hastanede ziyaret ettğimiz mağdur hanımefendinin durumu iyi. Müşahede amaçlı birkaç gün daha hastanede kalacağı söylendi. Kendisiyle konuştuk. Çocuğumuz 5 yaşındaki çocuk böyle bir travmaya maruz kaldı. Psikolojik destek ekipleri ile birlikte bundan sonra çocuğumuzun yanındayız. İnşallah annesi de birkaç gün sonra iyileşir ve evine yerleştiririz." dedi.Bu caniyezalimliğinin hesabısonuna kadar sorulmalıdır.Failin en ağırcezayı alması içindavaya müdahil olacağız.Hukuk gereğini yapacak,failin yaptığı yanınakar kalmayacak.Kadına şiddetigündelik yaşamınher alanında mahkumetmeliyiz. Süreci heraşamada takip edeceğiz.Bu vahşetinhesabı en ağır şekilde sorulacak.Ey kadını aciz gören sefil zihniyet.Kadının anneliğinde kainatınsırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğuvardır.Aile içi şiddete tanıkolan bir çocuğun gözlerindenkendini görebilenbir baba bir daha iflah olurmu bilinmez. Kınıyor ve utançduyuyorum.Devletbu vahşete aslamüsamahagöstermeyecek.Zarap ilk ifadesinde "Çocuğumu göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözüm döndü. Görüntüleri izleyince kendim de inanamadım. Alkolün etkisindeydim. Çok pişmanım" dedi.