553 gündür annelerin sesini duymuyorlar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 553'üncü gün de sürerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle siyasi parti ve STK temsilcileri tarafından ziyaret edilen ailelere karanfil verildi. Anneler basın açıklaması yaparak, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi. Aileler adına açıklamayı yapan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile eylemini sürdüren Ayşegül Biçer "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli, Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz? Ey HDP 'Biz sırtımızı PKK/YPG'ye yasladık' sözleriyle yere göğe sığdıramadığınız hain örgütünüze, annelerinden koparılıp kandırılan evlatları, kız çocuklarını ve kadınların akıbetini sorup hakkını savunmuyorsunuz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Turgut Aslan'ın mesajı okunurken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da aileleri ziyaret etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'ndan görüntülü olarak aradığı Diyarbakır annelerinin kadınlar gününü kutladı. Öte yandan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Aydın'da 10 yıl önce üniversite son sınıf öğrencisiyken dağa götürü- Vahdettin Kaya'nın ağabeyi Hamza Kaya da oturma eylemine dahil oldu.