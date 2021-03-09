Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddet açıklaması: Hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması temel hedefimiz

ÜNÜVAR: ŞİDDETLE MÜCADELE NOKTASINDA DAHA EMİN ADIMLAR ATILDI

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da şiddetin önlenmesi için rehabilete çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Kurumlar arası iş birliği birçok sorunda olduğu gibi bu hususta da temel ve büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda yasal mevzuat çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Adalet Bakanlığı yetkilileri ile üniversitemiz akademisyenleri bugünkü iş birliği protokolü için yoğun şekilde çalıştı. Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında çok daha emin adımlar atılacak" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Gül ve Rektör Prof. Dr. Ünüvar iş birliği protokolünü imzaladı. İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak yeni adımlara, hazırlanacak akademik çalışmalar ile ışık tutması planlanan protokol kapsamında Ankara Üniversitesi ile yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda şiddet failleri üzerinden şiddetin sebepleri, şiddeti doğuran nedenler ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması konusunda çalışmalar yapılacak. Şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve politikalar eşzamanlı olarak yürütülecek.