Kadın istihdamında Cumhuriyet rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı olan Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın yerine Ayşe Keşir seçildi. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin sayesinde. Yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan, darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla, yıllarca çağdaşlık, laiklik adına önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı birlikte verdik. Yeri geldi hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önü kesilmedi mi? Üniversite kapılarından geri döndürülenler söke söke o üniversiteleri bitirdi. Kamuda kadın oranı yüzde 40'lar gibi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmişse, bu aynı mücadelenin eseridir.Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir.Kadın kocasının ya da babasının malı değildir. İşte son Samsun'da yaşanan hadise. Onun için de şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz. Cinayetleri töre gibi bahanelerle kültürümüze yıkmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.Adına aile dediğimiz mukaddes ocak, nesli muhafaza eden vasıflarıyla ortak geleceğimizin teminatıdır. Ailenin çözüldüğü yerde toplumu ayakta tutmak da mümkün olmaz. Yaşadığımız her afet, kriz bize güçlü aile yapısının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesinin güçlendirilmesi olacak.Şu anda anamuhalefetin teşkilatlarında şiddet, tecavüz, taciz var mı? Tacizi ve tecavüzü yapan kendi mahallelerindense 'yollu' diyerek kadını yaftalamaktan çekinmezler. Bunlar taciz eden, şiddete başvuran, hırsızlık yapan kendi partilerinden biriyse hemen sahte komisyonlar kurup faili temize çıkarmakta pek mahirdirler. Bunlar baskıya uğrayan kadının önce başına, sonra duruşuna bakarlar, ona göre konuşurlar veya susarlar.Ey anamuhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır, ne vurdumduymazlıktır? Dünya aşı arıyor, bulamıyor. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz.bir amaca sahip Diyarbakır anneleri birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Hayatı boyunca kendisine karşı mücadele ettiğiniz, attığı her adımda karşısına çıktığınız bir liderin vefat yıldönümüne katılabilirsiniz. Asla inanmadığınız pek çok davranışı günübirlik siyaset çıkarlarınız için rahatça sergileyebilirsiniz. Ancak ittifak ortağınız partinin mensuplarınca kandırılıp terör örgütüne teslim edilen evlatları için yüreği yanan annelerin karşısına dikilip de aynı yüzsüzlüğü sergileyemezsiniz. Çünkü bu siyaset üstü bir meseledir. Her işin riyakârlığı olur ancak bunun olmaz. Anamuhalefete soruyorum. Siz bu partinin yanında mısınız, karşısında mısınız?BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında köşe yazısında genç kızları ailelerini terk etmeye çağıran Mine Söğüt'e isim vermeden tepki gösterdi: "Çocukları bilakis kız çocuklarını bir an önce ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu duyuyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar çocuklara. Çocukları ailelerine karşı kışkırtan bu zihniyet, aileyle birlikte yaşadığı ülkeye, millete toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh hastalığının işareti. Türkiye, kadına şiddeti çözer, asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması."BAŞKAN Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve devletin zirvesindeki isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kutladı. Başkan Erdoğan mesajında "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi. Emine Erdoğan ise "Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye mesaj attı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, kadına şiddeti lanetlerken, kabinenin kadın bakanlarından Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Selçuk "Türkiye'nin tüm kahraman kadınlarına minnetle..." dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlarla akşam yemeğinde bir araya geldi. Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada "Dünyadaki şiddet salgınını ortadan kaldırmak için işbirliğimizi artırmalıyız. Şiddete karşı tek yürek olmadan bu işi çözemeyiz. Kadınlar karar veren mekanizmalarda da etkin yer almalı. Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür" dedi. ANKARABAŞKAN Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiyeİngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, salgın şartlarının da elvermesiyle Türkİngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti. Erdoğan Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.