SON DAKİKA: Karlov suikastı davasında karar açıklandı!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahekemesi'nde aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti gelen evrakların okunmasının ardından aralarında Fetullah Gülen'in de olduğu firari 9 sanığın dosyasının ayrıldığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların son sözlerinde tahliye ve beraatlerini talep etmelerinin ardında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

3 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Andrey Karlov'u öldüren suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'örgüt abisi' Şahin Söğüt'e, Ahmet Kılıçarsalan ve Karlov'a ilişkin suikast talimatını Altıntaş'a ileten Salih Yılmaz'a, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Andrey Karlov'u terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemede, Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşad Akalın'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Andrey Karlov'u terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA VERİLDİ

Dosyada yargılanan sanıklardan Hasan Tunç'a 7 yıl 6 ay, Ayşe Söğüt'e 9 yıl, Kaan Bülbül'e 9 yıl, Sercan Başer'e 7 yıl 6 ay, Ufuk Gül'e 7 yıl 6 ay Ramazan Yücel'e 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza verilirken, Mustafa Timur Özkan'a ise 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Doğukan Söylemez, Kadir Şanlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Abdülsamet Kurnaz ve Bilal Dereli hakkında beraat kararı verdi.