SON DAKİKA: Ankara'daki uyuşturucu katliamında flaş gelişme! Polisi arayıp “Beni yakalayamazsınız” demiş!

Son dakika haberler...Ankara'da uyuşturucu hesaplaşması yüzünden iki ayrı grup arasında çıkan silahlı kavgada çeşitli tarihlerde 3 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin silahla yaralandığı olayların azmettiricisi Umut A. yakalandı. Zanlının, emniyeti arayıp, polise ve devlet büyüklerine hakaret edip "beni alamazsınız" dediği ortaya çıktı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan iki grup arasında geçtiğimiz yıl çıkan silahlı kavgalar neticesinde "Dalin" lakaplı İsmail Altun ile Aykut Danacı'nın aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İki ayrı olayın azmettiricisi olarak aranan Umut A. ise kayıplara karışmıştı.