SON DAKİKA: Ankara'daki uyuşturucu katliamında flaş gelişme! Polisi arayıp “Beni yakalayamazsınız” demiş!

Son dakika haberler...Ankara'da uyuşturucu hesaplaşması yüzünden iki ayrı grup arasında çıkan silahlı kavgada çeşitli tarihlerde 3 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin silahla yaralandığı olayların azmettiricisi Umut A. yakalandı. Zanlının, emniyeti arayıp, polise ve devlet büyüklerine hakaret edip "beni alamazsınız" dediği ortaya çıktı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan iki grup arasında geçtiğimiz yıl çıkan silahlı kavgalar neticesinde "Dalin" lakaplı İsmail Altun ile Aykut Danacı'nın aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İki ayrı olayın azmettiricisi olarak aranan Umut A. ise kayıplara karışmıştı.
POLİSE VE DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET ETMİŞ
Arandığı dönemde, emniyeti telefon ile arayan Umut A.'nın polise ve devlet büyüklerine hakaret ederek, "beni alamazsınız" dediği ortaya çıktı. Zanlının adresini tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umut A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Yapılan operasyonla zanlı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.