Teleferik projesi yerli ve milli imkânlarla yükselecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Teleferik Projesi tanıtım töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Bakan Varank'ın yanı sıra Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

5 KİLOMETRELİK HAT SAATTE BİN 500 KİŞİ TAŞIYABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli ve milli olarak gerçekleştirilecek olan projenin detayları şu şekilde; Derbent ve Kuzuyayla'yı havadan birleştirecek olan teleferik projesi 1421 metre yükseklikte olacak. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarasını bir arada görecek olan Kocaeliler bu projeye 2 yıl içinde kavuşacak. 5 kilometrelik hat saatte Bin 500 kişi taşıyabilecek. 10 kişilik 73 kabin bulunacak. Bir noktadan diğerine ulaşım 14 dakikada sağlanacak. Teleferik projesinin Kuzuyayla bölümünde tatilciler için konaklama restoran alanları ve kayak merkezi gibi alanlar da yapılacak. Proje 2023 yıl içinde tamamlanacak.

DALGA GEÇİYORLARDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün Kocaeli için bir gurur günü. Yıllardır hayal edilen şeyler bir bir gerçekleşiyor. Hayaldi gerçek oldu denecek tabloları kentimizle paylaşıyoruz. Öğrenilmiş bir çaresizliğimiz vardı. Bu ülkede bir şeyleri değiştirmek istenenlerle dalga geçilirdi. Rahmetli Erbakan hocamız motor yapacağız dedikçe dalga geçerlerdi. Ama bu memleketinin yerli evlatları tüm hayalleri yapmaya devam ediyor. Ne yapmaya çalışırlarsa yapsınlar. Yerli ve milli evlatlar olarak "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" demeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki özgürlükleri kullanarak bu ülkede faşizim var diyecekler. Bu ülkenin öz evlatları bu milleti ayağa kaldırmaya devam ediyor. Her iktidar Allah'a ve millete hesap verecektir. Allah'ın rızasına giden yol milletin rızasını kazanan yoldan geçer. Tek gayemiz milletimizin rızasıdır. Bu makamlar hizmet makamlarıdır. İnadına biz yerli ve milli olan sanayinin önünü açacağız. Bu boş bir laf değildir. Biz tramvay projesini yapacağız dediğimiz de alay ettiler, yapamazsınız dediler. Sonra hani yapacaktınız demeye başladılar. Ara kablolu tramvay diye dalga geçtiler. Tramvay bitince gidip bindiler. Şimdi de teleferiği yapamazsınız diyorlar. Onları tramvaya bindirdik, teleferiğe de bindireceğiz. Ertelememizin tek sebebi daha iyisini yerli bir şekilde yapmaktı. Kendi kaynaklarımızla yerli üretimin önünü açacağız. Tramvayı yaparken yabancı firmalar daha ucuza yaparız dediler, ama biz yerli üretimi tercih ettik. Tramvay projesinde nasıl yerli sanayinin önünü açtıysak teleferik projesinde bu yolu izleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi 250 milyonluk pandemi sürecinde vatandaşlarımıza yaratık. Eskiden hükümetlerin yapamadığı desteği biz kendi imkanlarımızla yaptık." dedi.

50 YILLIK BİR HAYAL GERÇEK OLUYOR

Büyükakın'ın ardından konuşan Bakan Varank, "Büyükakın'ın ardından söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kocaeli bizim adete ikinci adresimiz oldu. Bu güzel şehir Türkiye'nin üretimine yaptığı katkıyla ülkemizin yüz akı şehirlerinden bir tanesi. Buraya yapılan yatırımlar yüzümüzü güldürüyor. 50 yıllık hayali olan teleferik hattını büyükşehir belediyemiz tamamen kendi kaynakları ve sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirecek. Bu projenin tamamlanmasıyla yerli sanayinin gelişimi sağlanacak. Karşımızda COVID-19 gibi yepyeni bir gerçeklik var. Salgın; siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, her anlamda Dünya'da dengeleri değiştiriyor. Küresel ticaret yavaşladı, tüm dünyada istihdam daraldı, artık ülkelerin kendi kendine yetebilmesi önemli hale geldi" dedi.

BÜYÜK BİR FIRSAT

, "Hedefimiz; tüm sektörle, sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bilim insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirmek. Bir kişinin ya da bir kurumun bile bu işin dışında kalması, bu hedefe sırtını dönmesi, hedefe ulaşmamıza darbe vurur. "Yerli ve milli bir bakış açısı sanayiden, sağlığa; tarımdan, enerjiye her alanda sahiplenilmeli. İşte, ülke harcamalarının önemli bir kısmını oluşturan kamu alımları bunun için büyük bir fırsat. Kamu alımları dünyanın her yerinde ülkelerin ürünlerini yerlileştirmesine büyük katkı sunuyor. Talep kaynaklı destekleyici bir unsur olarak sanayinin gelişiminde kullanılıyor" diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELER PATIR PATIR DÖKÜLÜYOR

Projenin detaylarından da bahseden Varank, "Zengin bitki örtüsü ve Sapanca Gölü manzarasına sahip Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayacak hat 4,7 km uzunluğunda olacak. 2 istasyona ve saatte 1500 kişi taşıma kapasitesine sahip olacak teleferiğimiz aynı anda 10 kişiyi taşıyabilecek kabinlerden oluşacak. Vatandaşlarımıza, yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim yaşatacak. Bunun tüm belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bazılarının slogandan ibaret belediyeciliğinin yanında Ak Belediyelerimiz hem icraatlarıyla hem vizyonlarıyla yıldız gibi parlıyor. Tıkır tıkır çalışıyor dedikleri CHP belediyeleri aslında patır patır dökülüyor. Belediyecilik nasıl yapılır öğrenmek isteyenler Kocaeli'ni ziyaret edebilirler" dedi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNİ SÜSLEYEMEZSİNİZ

İstanbul Büyükiehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu da HDP Eş Genel Başkanı'nın kadınlar günü kutladığı için eleştiren Varank, "Belediyeler kimileri gibi kirli ittifaklarına zemin oluşturma yeri değildir. İstanbul'un CHPli belediye başkanı çıktı, HDP'nin eş başkanına selam gönderdi. HDP ile örtülü ittifakın diyetini, kadınlar günü üzerinden terör destekçiliğini meşrulaştırarak ödemek isteyen bu sinsi zihniyet dün aslında bir kez daha ifşa oldu. Hangi güzel sözlerle hangi özel günlerle süslerseniz süsleyin bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz. CHP'yi ve İyi Parti'yi terör destekçilerine koltuk değneği yapan bu zihniyete öncelikle bu partilerin içindeki aklı selim isimlerin sesini yükseltmesi lazım. Ben inanıyorum ki, bu son hareket CHP'ye ve İYİ Parti'ye samimiyetle oy veren vatandaşlarımız arasında esaslı bir itiraza kapı aralayacaktır" dedi.

TÜRKİYE UZAY ÜLKESİ

Millî Uzay Programı'ndan da bahseden Varank, "İstemezükcü zihniyet tarafından hep bir kulp takılmaya çalışılsa da, ben her platformda doğruları anlatmaya devam edeceğim. Türkiye bir uzay ülkesi dediğim için kimi mizah dergileri bunu karikatürize etmeye çalıştılar. Ama ben üstüne basa basa tekrar diyorum ki, Türkiye bir uzay ülkesi. Ne demek bu? Bakın yetkinliklerimiz ortada. Türkiye halihazırda gözetleme uydularını yerli imkanlarla kendisi geliştirebiliyor. İlk metre altı çözünürlükteki millî uydumuz İMECE'nin de inşallah bu sene üretimini tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.