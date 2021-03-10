3050 rakımda kadınlar zirvesi

CİSAD (Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 3050 metre rakımlı Çungur Tepesi'ne zirve yaptı. Çoğunluğu kadın 50 doğasever Hakkâri merkezden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçlarla Mergabüt Kayak Merkezi'ne götürüldü. Telesiyeje binerek üst istasyona çıkan grup Çungur Tepesi'ne doğru iki saatlik zirve yürüyüşü yaptı. Çungur zirvesinde hatıra fotoğrafları çektikten sonra zirve defterine katılımcıların isimleri yazıldı. Daha sonra CİSAD tarafından hazırlanan Kadınlar Günü pankartı açıldı. Katılımda bulunan tüm kadınlara kırmızı gül dağıtıldı. CİSAD Yönetim Kurulu üyesi avukat Turgut Besi, zirvede kadınlara hitaben yaptığı konuşmada "Kadın birey kavramı ile bütünleştiğinde toplumda kadına yönelik şiddet sona erecektir. Dünya emekçi kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. Hakkâri Dağcılık İl Temsilcisi ve CİSAD'ın kurucu üyelerinden Naci Ertunç da, "Kadınlar inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Şefkatli, merhametli ve sevgi dolu olmaları onları her zaman güçlü kılar. Kadınlar akıllarına koydukları her şeyi başarıyla yapabilecek güçtedirler" diye konuştu.