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: toplantısı sonrası açıklama

: Cumhurbaşkanlığı , Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çektiği açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret etti." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 21:30 Son Güncelleme: 10.3.2021 21:39 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret ederek, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir."

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama
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