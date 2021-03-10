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Son dakika: Prof. Dr. 'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Prof. Dr. ’ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 10.3.2021 18:44 Son Güncelleme: 10.3.2021 18:52 ABONE OL
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama

ORHAN: "HOCAMIZIN DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.



Orhan; "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Mart 2021 tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama
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