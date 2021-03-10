SON DAKİKA HABERİ: İstiklal Caddesi ile ilgili flaş karar! Girişler kapatıldı

"İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu.

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Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı.