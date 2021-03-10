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SON DAKİKA HABERİ: ile ilgili flaş karar! Girişler kapatıldı

'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapatarak yaşanan yoğunluğu önlemeye çalıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 17:48 Son Güncelleme: 10.3.2021 18:04 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İstiklal Caddesi ile ilgili flaş karar! Girişler kapatıldı

İstiklal Caddesi ve Taksim'de korona virüs salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti.

"İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu.

SON DAKİKA HABERİ: İstiklal Caddesi ile ilgili flaş karar! Girişler kapatıldı | Video

Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı.

Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapadı.

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SON DAKİKA HABERİ: İstiklal Caddesi ile ilgili flaş karar! Girişler kapatıldı
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