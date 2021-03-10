Son dakika: İstanbul'da 4.5G simkart dolandırıcılığı! Bankaları böyle kandırıyorlar

2.2 MİLYON VURGUN



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda vatandaşın bu yöntemle dolandırıldığı ve toplamda 2 milyon 265 bin 680 lira vurgun yapıldığı tespit edildi. Elde edilen haksız kazanç ve bankalar tarafından şüpheli hesaplara aktarılması engellenerek teşebbüs aşamasında kalan 20 bin Euro tutarında blokeli tutar olduğu tespit edildi.