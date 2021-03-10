Son dakika: İstanbul'da 4.5G simkart dolandırıcılığı! Bankaları böyle kandırıyorlar

Son dakika haberler...İstanbul'da A.K. liderliğinde kurulan suç örgütünün banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirip, sahte kimliklerle hesapta tanımlı GSM numarasının bağlı olduğu operatöre müracaat ederek kayıp/çalıntı bildirimi yapıyorlardı.
Şüpheliler yeni sim kart aldıkları, sim kart değişikliği nedeniyle banka tarafından uygulanan sim kart blokenin kaldırılması için banka çağrı merkezini arayıp 4,5 G'ye uyumlu sim kart aldıkları için blokenin kaldırılmasını talep edip elde ettikleri kimlik bilgileri ile de güvenlik sorularını doğru cevaplıyorlardı.
AKILALMAZ PLAN
Hesaptaki sim kart blokesinin kaldırılmasının ardından mağdur kişilerin internet bankacılığı hesaplarına giriş yapıp havale/eft yapıyorlardı. Müşterinin telefon numarası şüphelilerin belirlediği numara olduğu için kimse bu eft ve havale işlemlerinden bilgi sahibi olmuyordu. Banka çağrı merkezi aradığında ise yine güvenlik sorularını doğru cevaplayıp para çıkışını onaylıyorlardı.
2.2 MİLYON VURGUN
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda vatandaşın bu yöntemle dolandırıldığı ve toplamda 2 milyon 265 bin 680 lira vurgun yapıldığı tespit edildi. Elde edilen haksız kazanç ve bankalar tarafından şüpheli hesaplara aktarılması engellenerek teşebbüs aşamasında kalan 20 bin Euro tutarında blokeli tutar olduğu tespit edildi.
13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eylemleri gerçekleştiren toplam 19 şüpheli şahsa yönelik bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Konya ve Malatya illerinde illerin de eş Zamanlı olarak yapılan Operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.