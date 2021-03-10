Terörden arındırılan köyüne döndü, hayvancılık işine girdi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde ikamet eden Ramazan Yılmaz, 2 yıl önce 50 keçi satın alıp köy evinin bahçesine birde küçük han yaptırdı. 2 yılda beslediği keçiler 400'e çıkınca bahçede kurduğu küçük han da ihtiyaca cevap veremez duruma geldi. Hayvancılığı geliştirebilecekleri ölçekte arazisi bulunmayan genç girişimci, devlet yetkililerinden yaşadığı yer sorununun giderilmesinde kendisine yardımcı olunmasını istiyor.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM'

20 yaşında 50 küçükbaş hayvanla hayvancılık işine girip 2'yılda hayvan sayısını 400'e çıkardı. 25 yaşındaki genç girişimci kendi imkânlarıyla yaptığı hanın yetersiz olduğunu belirterek verilecek desteklerle tarım ve hayvancılıkta daha ileri seviyelere gelip ülke ekonomisine de katkı sunmayı istediğini belirtti. Yılmaz, "20 yaşında ilk hayvancılık sektörüne 50 küçükbaş hayvanla girdim. Kendi imkânlarımla derme çatma bir han yaptım zamanki şartlarda hayvan sayımız az olunca hanımız bize yeterliydi.2'yıl içinde hayvan sayımızı 400'e çıkarınca yaptığımız han hayvanlarımıza yetersiz geliyor. Şuanki yaptığımız Han'ın tapusuz alan olduğu için herhangi bir işlem yapamıyorum, yerimiz hayvanlarımıza yetersiz geliyor. Köyde bulunan evlerin içerisinde han inşası yaptık buda köyde bulunan vatandaşlarımıza bir nebzede olsa rahatsızlık veriyor. Bu yüzden komşularımıza rahatsızlık vermek istemiyoruz. İşimizi genişletmek istiyoruz. Tapusuz alan olduğu için devletimizden destek bekliyoruz. Bize bu konuda destek verilirse istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Bu sektörde İlçemizin sütünü, peynirini, yoğurdunu, ayranını ve büyük ölçüde etinin tamamını biz karşılamak istiyoruz. Şu Anda da devletimiz yapay et sektörüne girmeyi düşünüyor. Bu yapay et hayvancılık sektörüne büyük bir zararı olacaktır. Devletimizin hayvancılık sektörüne daha büyük katkılar sunmasını bekliyoruz." dedi.

'TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGEMİZİ HAYVANCILIK İLE TAÇLANDIRDIK'

Sorunlarımın giderilmesi durumunda Bingöl'de yatırım yapan süt firmalarından faydalanmak istediğini söyleyen Yılmaz; "Köyümüz küçükbaş hayvancılığına oldukça elverişli bir köydür. Terörden arındırılan bölgemizi hayvancılık işi ile kıymetlendirdik. Devletimizde bu konuda bize büyük ölçüde destek vermesini bekliyoruz. Bir süt firması Bingöl'de büyük bir yatırım yaptı. Biz de bu yapılan yatırımlardan faydalanmak istiyoruz. Firmaya her türlü süt ve eti verebilmek istiyoruz. Devletimiz bana büyük bir arazi temin ederse bu arazide büyükbaş hayvancılık işine de girmeyi planlıyorum. Firmanın vermiş olduğu desteklerden de faydalanmak istiyorum." şeklinde konuştu.