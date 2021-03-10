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Türkiye koronavirüs ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? İşte güncel risk haritası!

Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu Toplantısı ile beraber Türkiye binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımları bilindiği üzere tarafından hazırlanan bu harita baz alınarak atılmaya başlamış ve iller; düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak gruplara ayrılmıştı. Bu kapsamda “Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?” gibi birçok soru yanıt arıyor. İşte güncel risk haritası ve detaylar…

Giriş Tarihi: 10.3.2021 10:03 ABONE OL
Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? İşte güncel risk haritası!

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımlarıyla birlikte gündemdeki yerini alan Türkiye risk haritası, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile beraber yeniden gündeme geldi. Vakalarda yaşanan artışlarla beraber illerdeki son durumun bugün Bakan Koca'nın açıklaması ile beraber paylaşılması beklenirken kurulun video konferans şeklinde toplantıyı gerçekleştirecekleri biliniyor. Öte yandan "Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?" soruları da konuyla alakalı olarak yanıt arıyor. Güncel risk haritası Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor.

TÜRKİYE RİSK HARİTASI İLE DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER!

Kabine Toplantısı ardından ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı iller yayınlanan risk haritası ile belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illeri düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre sıralandığı harita üzerinden açıklamalarını sürdürmüştü.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman,

Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,

Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,

Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,

Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)


Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,

Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? İşte güncel risk haritası!
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