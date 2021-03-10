Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? İşte güncel risk haritası!

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımlarıyla birlikte gündemdeki yerini alan Türkiye risk haritası, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile beraber yeniden gündeme geldi. Vakalarda yaşanan artışlarla beraber illerdeki son durumun bugün Bakan Koca'nın açıklaması ile beraber paylaşılması beklenirken kurulun video konferans şeklinde toplantıyı gerçekleştirecekleri biliniyor. Öte yandan "Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?" soruları da konuyla alakalı olarak yanıt arıyor. Güncel risk haritası Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor.

TÜRKİYE RİSK HARİTASI İLE DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER!

Kabine Toplantısı ardından ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı iller yayınlanan risk haritası ile belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illeri düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre sıralandığı harita üzerinden açıklamalarını sürdürmüştü.