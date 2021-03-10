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Belediyesi Kadın Merkezi'nden kadın mevlidi

Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin Talimatıyla Viranşehir Belediyesi kadın destek biriminden Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu. Viranşehir belediyesi kadın destek hizmetleri müdürlüğünün düzenlediği programa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.3.2021 16:15 ABONE OL
Viranşehir Belediyesi Kadın Merkezi'nden kadın mevlidi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin Talimatıyla Viranşehir Belediyesi kadın destek biriminden Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu. Viranşehir belediyesi kadın destek hizmetleri müdürlüğünün düzenlediği programa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Viranşehir'de Miraç Kandili dolayısıyla Viranşehir belediyesi kadın destek hizmetleri müdürlüğü binasında kursiyerler tarafından mevlit okutuldu. Okutulan mevlitte vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Gelen çok sayıda vatandaşlara lokum, şeker ikramlarında bulunuldu.

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Viranşehir Belediyesi Kadın Merkezi'nden kadın mevlidi
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