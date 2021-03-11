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Başkan söz verdi: İBB çözmezse - ulaşım sorununu biz çözeceğiz

Belediye Başkanı belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında, hazırlanan yeni projeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

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Giriş Tarihi: 11.3.2021 15:33 ABONE OL
Başkan söz verdi: İBB çözmezse Eyüpsultan-Rami ulaşım sorununu biz çözeceğiz

Eyüpsultan-Rami arasındaki ulaşım sıkıntısına değinen bölge halkına Köken ulaşım sorununu çözme sözü verdi. Köken, "Eyüpsultan ve Rami arasındaki ulaşım projesini hazırlayıp, Büyükşehire gönderdik. Yalnız Alibeyköy ve Gaziosmanpaşa'daki minibüsçüler aralarında anlaşamıyor her iki tarafta minübüs hattına talip aralarında anlaşmalarını bekliyoruz. Bir an önce anlaşmalarını bekliyorum yoksa kendim ulaşım hattı koyacağım. Ben vatandaşlarımıza söz verdim ve o sözü yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

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Başkan söz verdi: İBB çözmezse Eyüpsultan-Rami ulaşım sorununu biz çözeceğiz
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