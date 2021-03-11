Başkan söz verdi: İBB çözmezse Eyüpsultan-Rami ulaşım sorununu biz çözeceğiz

Eyüpsultan-Rami arasındaki ulaşım sıkıntısına değinen bölge halkına Köken ulaşım sorununu çözme sözü verdi. Köken, "Eyüpsultan ve Rami arasındaki ulaşım projesini hazırlayıp, Büyükşehire gönderdik. Yalnız Alibeyköy ve Gaziosmanpaşa'daki minibüsçüler aralarında anlaşamıyor her iki tarafta minübüs hattına talip aralarında anlaşmalarını bekliyoruz. Bir an önce anlaşmalarını bekliyorum yoksa kendim ulaşım hattı koyacağım. Ben vatandaşlarımıza söz verdim ve o sözü yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.